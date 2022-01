कोरोना की तीसरी लहर कम घातक! स्टडी में खुलासा- हॉस्पिटलाइजेशन की दर घटी, मौत का आंकड़ा भी कम

Hospitalization Much Lower During Corona Third Wave: ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण देश कोरोना महामारी की तीसरी लहर का सामना कर रहा है. हालांकि पिछली अन्य दो लहरों की तुलना में मौजूदा लहर कई मामलों में कम घातक रही. मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल द्वारा की गई स्टडी में यह सामने आया है कि कोरोना की तीसरी लहर में आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन की जरुरत ज्यादा नहीं रही. जबकि पहली और दूसरी लहर में इनकी आवश्यकता सबसे ज्यादा हुई थी.