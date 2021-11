VIDEO: कर्नाटक में एक भिखारी के अंतिम संस्कार में जुटे हजारों लोग, जानें क्या थी वजह

Thousands gather for last rites of beggar: एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस भिखारी का नाम बसव था. उसे लोग हुच्चा बसया कहकर भी पुकारते थे. हुच्चा किसी भी व्यक्ति से एक रुपये से ज्यादा भीख नहीं लेता भले ही उसे अधिक पैसे दिए जा रहे हों. हुच्चा की मौत बीते शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी. बीते 12 नवंबर को हुच्चा को एक बस ने टक्कर मार दी थी. घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई थी. एक स्थानीय व्यक्ति के मुताबिक हुच्चा की मौत के बाद कई संगठन, दुकानदार और लोगों ने आगे आकर अंतिम संस्कार के लिए पैसे इकट्ठा किए. फिर हुच्चा की अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ी.