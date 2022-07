कारगिल युद्ध में कैसे जारी रही संचार व्यवस्था, पूर्व जाबांज सैनिक ने बताई पूरी कहानी

Challenging to keep communication signals working during Kargil war: पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध के दौरान संचार व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम था क्योंकि पाकिस्तान इसे हमेशा ध्वस्त करने के फिराक में रहता था. युद्ध के दौरान युवा सैनिक रहे लेफ्टिनेंट कर्नल एन त्यागराजन ने इस चुनौती से कैसे निपटा, इसके बारे पूरी कहानी बताई है.











