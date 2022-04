वैज्ञानिकों ने सुलझाई कोरोना की गुत्थी, बोले- 10-20 साल पहले आए 2 वायरस ने शुरू किया ये खेल

How does Corona Virus win against human immune system : डॉक्टर नाइजेल इस बारे में कहते हैं, ‘अब चूंकि हम इस निष्कर्ष पर लगभग पहुंच गए हैं कि कोरोना लोगों को बार-बार संक्रमित क्यों कर रहा है, तो इलाज की भी उम्मीद की जा सकती है. अब हमें ऐसी दवा तैयार करनी है जो इंटरफेरोन का रास्ता रोकने वाले कोरोना (Corona Virus) के घातक प्रोटींस पर चोट करे. अगर हम ऐसा कर सके, तो कोरोना को मात देने में भी कामयाब हो जाएंगे.’