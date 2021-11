6जी में Internet Speed कितनी तेज होती है? किन देशों में है ये तकनीक, जानिए

Who is leading in 6G: दूसरी ओर 6जी नेटवर्क में डाटा डाउनलोड की स्पीड 1000 जीबीपीएस तक पहुंच सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलजी ने 6जी ट्रायल शुरू कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने जर्मनी के बर्लिन में 6जी नेटवर्क का ट्रायल शुरू किया है. जानकारी के मुताबिक इस ट्रायल के दौरान 100 मीटर की दूरी पर डाटा को Sent कर रिसीव किया गया. इस टेस्टिंग को सफल करार दिया गया है. 6जी नेटवर्क में आप 6जीबी की मूवी को मात्र 51 सेकेंड में 1000 मेगाबाइट्स प्रति सेकेंड के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं.