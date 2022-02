देश में आखिर कितनी न्यूज वेबसाइट या ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं? आईबी मंत्रालय में अब तक 2,400 की जानकारी तो आ चुकी है

How Many News Sites, OTT Platforms in India :अब डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित कंटेंट की शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आई है. अब हर महीने इस तरह की 50 शिकायतें ही आईबी मंत्रालय (IB Ministry) के पास आ रही हैं. जबकि पहले संख्या सैकड़ों में होती थी. सूत्रों की मानें तो यह स्थिति तब और बेहतर होगी, जब सरकार नए नियमों के बाबत व्यवस्थित रूप से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर देगी.