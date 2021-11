क्या WHO की 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' लिस्ट में सबसे खतरनाक है ओमिक्रॉन? जानें सबकुछ

Omicron comparision with other covid-19 variants of concern: ओमिक्रॉन विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' की लिस्ट में शामिल किया गया 5वां कोविड-19 वेरिएंट है. इससे पहले अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया था. आइए जानते हैं कि अन्य वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन को लेकर अब तक क्या जानकारी मौजूद है. क्या ये अपने पूर्ववर्ती वेरिंएट ऑफ कंसर्न से ज्यादा संक्रामक और घातक है? क्या वैक्सीन इस वेरिएंट पर कारगर है?