Digital Voter ID Card: मोबाइल से डाउनलोड करें डिजिटल वोटर आईडी कार्ड, यहां जानें सबसे आसान तरीका

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश (UP Elections 2022), उत्तराखंड, गोवा (Goa Election 2022), पंजाब (Punjab Election 2022) और मणिपुर के विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण के मतदान का आगाज आज यानि 10 फरवरी से हो चुका है. अगर आप मतदाता की श्रेणी में आते हैं तो आपको वोट करने के लिए एक वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card Online) की जरूरत होती है. मतदाता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन (Voter ID Card Kaise Download Kare) के जरिए मतदाता फोटो पहचान पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की है. अगर आपका वोटर आईडी कार्ड (Digital Voter ID card kaise banwaye) खो गया है तो आप बेहद आसान तरीके से घर बैठे ऑनलाइन डिजिटल वोटर आईडी कार्ड (Digital Voter ID Card) डाउनलोड (How to Download Digital Voter ID) कर सकते हैं.

आपको बता दें कि एक साल पहले 25 जनवरी 2021 को चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर आईडी कार्ड या फिर इलेक्टोरल वोटर आईडी (Electoral Voter ID) कार्ड को लेकर अनाउंसमेंट की थी. डिजटल वोटर आईडी कार्ड (Digital Voter ID Electoral Voter ID) पहले पुराने वाले मतदाता पहचान पत्र का बेहद सुरक्षित और पोर्टेबल फॉर्मेट वर्जन है. इस आप आसान तरीकों से अपने मोबाइल, कम्प्यूटर या फिर लैपटॉप से डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप डिजिटल वोटर आईडी कार्ड रखते हैं तो आपको अपने साथ वोटर आईडी रखने की जरूरत नहीं होगी.

ये होगा सबसे बड़ा फायदाडिजिटल वोटर आईडी कार्ड (How to Apply voter id card in online) रखने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर आप अपने शहर को बदलते हैं तो आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी. आप अपना पता बदलकर डिजिटल वोटर आईडी कार्ड बदल सकेगा. आइए आपको बताते है कि आप इसे खुद से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं.