कैसे खत्म होगा अंतरिक्ष का कचरा? भारतीय वैज्ञानिक निकाल रहे हैं तोड़

How to clean up space debris: भारत के पास आसमान में कम से कम 217 अंतरिक्षीय वस्तु चक्कर लगा रही हैं जिनमें सक्रिय और निष्क्रिय अंतरिक्षयान भी शामिल हैं. इनमें से निष्क्रिय अंतरिक्ष यान या ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए भारतीय वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं. यह बात प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में कही. ‘ऑर्बिटल डेबरिस क्वार्टरली न्यूज’ के अनुसार, भारत के पास 103 अंतरिक्ष यान थे, जिनमें सक्रिय और निष्क्रिय उपग्रह शामिल थे और 114 अंतरिक्ष मलबा वस्तुएं थीं, जिनमें पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले रॉकेट पिंड भी शामिल थे.