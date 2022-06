आंध्र प्रदेश में 90 हजार कर्मचारियों के बैंक खाते से करोड़ो रुपये गायब- सरकारी कर्मचारी संघ का आरोप

Hundreds of Crores of Rupees Go Missing: आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उनके बैंक खाते से करोड़ों रुपये गायब हो गए हैं. आरोप है कि करीब 90 हजार कर्मचारियों के खाते से सरकार ने पैसे निकाल लिए.











Follow us on