हैदराबाद: गट्टीपल्ली शिवपाल बने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले भारत के पहले बौने व्यक्ति

Hyderabad Man becomes India's first dwarf to obtain driving license: हैदराबाद के रहने वाले गट्टीपल्ली शिवपाल का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नामांकित हुआ है. वे भारत के पहले बौने व्यक्ति हैं जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिला है. ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद शिवपाल ने कहा कि मैंने तय किया है कि मैं अगले साल से विकलांग लोगों के लिए ड्राइविंग स्कूल खोलूंगा.