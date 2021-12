पूर्वी लद्दाख में जरुरत पड़ने पर बढ़ाएंगे एयरफोर्स की तैनाती, वायुसेना प्रमुख ने कहा- हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार

IAF Chief says Ready to Enhance Troop Deployment in Eastern Ladakh: पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी ने कहा कि अगर जरुरत पड़ी तो इस इलाके में एयरफोर्स की तैनाती को बढ़ाया जाएगा. वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी ने कहा कि चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में तनाव खत्म करने की कोशिश जारी है. कुछ इलाकों में डिसइंगेजमेंट की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा चुका है लेकिन कुछ क्षेत्रों में विवाद को खत्म करने के प्रयास अब भी जारी हैं.