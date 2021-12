ICMR की नई टेस्ट किट से अब 2 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान, वैज्ञानिकों का दावा

ICMR new kit to detect Omicron variant in 2 hours: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक नया कोविड-19 टेस्ट किट तैयार किया है. जिसकी मदद से ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान सिर्फ 2 घंटे में हो सकती है. असम में डिब्रूगढ़ स्थित आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने इस किट को विकसित किया है. कोलकाता स्थित कंपनी जीसीसी बायोटेक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े स्तर पर इस किट का निर्माण करेगी.