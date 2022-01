देश में कोरोना की तीसरी लहर कब होगी पीक पर, जानिए आईआईटी का विश्लेषण

Corona third wave peak: आईआईटी (IIT Madras) के शोधकर्ताओं ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर (Third wave) बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और एक से 15 फरवरी तक इसके चरम (Peak) पर पहुंचने की आशंका है. देश में शुक्रवार को कोरोना (Corona cases) के 1.17 लाख नए मामले सामने आए हैं. हर दिन कोरोना के मामले में वृद्धि हो रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार कोरोना की तीसरी लहर (Third wave) कब चरम पर होगी.