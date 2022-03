पहली बार: आरएसएस पूरे रमजान महीने में तेलंगाना-आंध्र प्रदेश में देगा इफ्तार-दावतें

RSS Wing to hold iftars all through Ramzan : पुष्टि करते हुए एमआरएम के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार (Dr. Indresh Kumar, Patron MRM) ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ से बातचीत में कहते हैं, ‘हम तभी तरक्की कर सकते हैं, जब नफरत को दफन करें. एक दूसरे से प्रेम करें. इसलिए हमें इस अवसर का सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में उपयोग करना है.’