Exclusive: देश की चर्चित 7 इंटीरियर डिजाइनर हस्तियों के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी, टैक्स चोरी का आरोप

नई दिल्ली. केंद्रीय जांच एजेंसी इनकम टैक्स (Income Tax) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बुधवार सुबह से ही देश के बेहद चर्चित सात बड़े इंटीरियर डिजाइनरों (Interior Designer) के यहां छापेमारी की है. दिल्ली (Delhi) और गुरुग्राम (Gurugram) के करीब आधा दर्जन से ज्यादा इंटीरियर डिजाइनर्स के यहां छापेमारी (Raid) को अंजाम दे रही है. दिल्ली स्थित इनकम टैक्स के विशेष सूत्रों के मुताबिक करीब 18 से ज्यादा लोकेशन पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है. आधा दर्जन से ज्यादा इंटीरियर डिजाइनर के आवास, दफ्तर सहित अन्य लोकेशन पर छापेमारी (Search Operation) की जा रही है.

इनके खिलाफ आरोप है कि इन लोगों और उनकी कंपनियों के द्वारा करोड़ों रूपये की टैक्स चोरी को पिछले काफी समय से अंजाम दिया जा रहा था. लेकिन कुछ समय से लगतार उन आरोपियों के खिलाफ तमाम सबूतों और दस्तावेजों को इकठ्ठा करने के बाद बुधवार सुबह करीब सात बजे छापेमारी प्रारम्भ की गई. दिल्ली स्थित इनकम टैक्स मुख्यालय (Income tax Headquarter, Delhi) के सूत्रों के मुताबिक कुछ बड़े इंटीरियर डिजाइनर के नाम इस प्रकार से हैं – सीता नंदा इंटीरियर डिजाइनर, अल्सोर्ग इंटीरियर डिजाइनर, परफॉर्म इंटीरियर डिजाइनर और M&D प्राइवेट फर्निंसिंग.

सीता नंदा (Sita Nanda) देश की बहुत ही चर्चित इंटीरियर डिज़ाइनर हैं. सीता नंदा के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह देश की पहली ऐसी टैक्सटाइल डिजाइनर हैं, जो फैशन डिजाइन के विषय में FIT संस्थान, न्यूयॉर्क (Degree from FIT in New York) से डिग्री हासिल की थी, उसके बाद विदेश में कुछ लोकेशन के बाद राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में फाइन आर्ट, सिल्वर आर्ट, कारपेट डिजाइन, ऐंटिक्स (antiques) आर्ट इत्यादि में अपना काम शुरू किया था.

सूत्रों के मुताबिक इंटीरियर डिजाइनर सीता नंदा और उनकी कंपनी को राजधानी दिल्ली के कई सुपर होटल्स जैसे होटल ताज पैलेस (Taj Palace, New Delhi) मौर्या शेरेटन (Maurya Sheraton) उदयपुर के रिजॉर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट स्थित सेरेमोनियल लाउंज (Ceremonial Lounge and VIP Lounge at IGIA, New Delhi) द लोधी होटल (The Lodhi) दिल्ली के बेहद खूबसूरत मॉल (Emporio Mall, New Delhi) के अंदर खूबसूरती से इंटीरियर डिजाइन के मार्फत सजाने-संवारने के तौर पर भी जाना जाता है.

वहीं अल्सोर्ग इंटीरियर डिजाइनर (Alsorg interior india Pvt Ltd ) कम्पनी की बात करें तो ये भी देश की बेहद चर्चित इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी है, इस कंपनी के दफ्तर सहित कंपनी के निदेशकों के यहां भी इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है.

इनकम टैक्स के अधिकारियों के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन जब तक पूर्ण तौर पर पूरा नहीं हो जाता है, तबतक कुछ भी औपचारिक तौर पर बताया नहीं जा सकता है, इसलिए औपचारिक तौर पर तमाम इनपुट्स के लिए इंतजार करना पड़ेगा. ये सर्च ऑपरेशन गुरुवार को भी जारी रह सकता है.