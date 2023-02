आतंकियों का सुरक्षित पनाहगाह है PAK...भारत ने जिन्नालैंड को UNGA में फिर लताड़ा, कहा- तुम तो जवाब के लायक भी नहीं

न्यूयॉर्क: भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में पाकिस्तान के खिलाफ अपने ‘जवाब के अधिकार’ का इस्तेमाल किया और इस्लामाबाद को आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने वाले देश के रूप में अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखने की सलाह दी. UNGA के ग्यारहवें आपातकालीन विशेष सत्र में, भारतीय काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा, ‘पाकिस्तान को एक देश के रूप में अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखना है, जो आतंकवादियों को शरण देता है और सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है और वह ऐसा बिना किसी संकोच के करता है. मैं यह कहने के लिए मंच का इस्तेमाल कर रहा हूं कि भारत ने पाकिस्तान के शरारती उकसावे का जवाब नहीं देने के लिए इस समय को चुना है. पाकिस्तान के प्रतिनिधि को हमारी सलाह है कि हमने अतीत में कई राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया है, उनको देख लें.’

प्रतीक माथुर ने पाकिस्तान के अनावश्यक उकसावे को ‘अफसोसजनक’ बताते हुए यह भी कहा कि दो दिनों की गहन चर्चा के बाद, संयुक्त राष्ट्र में मौजूद सभी सदस्य इस बात पर सहमत हुए हैं कि संघर्ष और कलह को हल करने का एकमात्र रास्ता शांति का हो सकता है. पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को जनवरी में ‘वैश्विक आतंकवादी’ के रूप में नामित किया गया था, जो भारत का मोस्ट वांटेड है. भारत ने 2021-22 के अपने UNSC कार्यकाल के दौरान सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की सूची बनाई थी. कुल पांच नाम – अब्दुल रहमान मक्की (LeT), अब्दुल रऊफ असगर (JeM), साजिद मीर (LeT), शाहिद महमूद (LeT), और तल्हा सईद (LeT) – भारत द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्तुत किए गए थे.

इन पांच नामों में से प्रत्येक को शुरू में एक सदस्य देश (चीन) द्वारा तकनीकी रोक पर रखा गया था, जबकि परिषद के अन्य सभी 14 सदस्य उनकी लिस्टिंग के लिए सहमत हुए थे. अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, 2020 में, एक पाकिस्तानी आतंकवाद-रोधी अदालत ने आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में मक्की को दोषी ठहराया और उसे जेल की सजा सुनाई. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि इस महीने की शुरुआत में, भारत के इंडस कमिश्नर ने सिंधु जल संधि के चल रहे भौतिक उल्लंघन को सुधारने के लिए अंतरराज्यीय द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने की तारीख अधिसूचित करने के लिए पाकिस्तानी समकक्ष को एक नोटिस जारी किया था. उन्होंने आगे कहा कि भारत मध्यस्थता अदालत की प्रक्रिया में शामिल नहीं है.

सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को भारत के नोटिस पर एक सवाल के जवाब में बागची ने कहा, हमने पाकिस्तान से 90 दिनों के भीतर अनुच्छेद XII (3) के तहत अंतरराज्यीय द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के लिए एक उपयुक्त तारीख को अधिसूचित करने का आह्वान किया है. मुझे अभी तक पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बारे में पता नहीं है. मुझे विश्व बैंक द्वारा किसी भी प्रतिक्रिया या टिप्पणी की जानकारी नहीं है. मध्यस्थता अदालत पर नई दिल्ली के स्टैंड पर मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने यह कहते हुए जोड़ा कि भारत किसी भी तरह से प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा है या इसमें शामिल नहीं है. सूत्रों के अनुसार इस्लामाबाद की कार्रवाइयों से संधि के प्रावधानों पर विपरीत प्रभाव पड़ने के बाद भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए 25 जनवरी को पाकिस्तान को नोटिस जारी किया था.