भारत ने न्यूजीलैंड को आखिरी T20 में हराया, किसानों ने पीएम को लिखा खुला खत; पढ़ें 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी टी-20 मुकाबले में भी जीत हासिल कर ली है. इस तरह भारत ने 3-0 सीरीज अपने नाम की. भारत ने लगातार दूसरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया है. दिल्ली की सीमाओं पर तीन कृषि कानूनों (Three Farm Laws) का विरोध कर रहे किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुरानी सहित तीन नई मांगें रखी हैं. आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. भारी बारिश के चलते तिरुपति में बाढ़ की स्थिति तैयार हो गई है. जानते हैं 10 बड़ी खबरें-

1- Kisan Andolan: किसानों का प्रधानमंत्री को खुला खत- MSP पर कानून, गृह राज्यमंत्री की गिरफ्तारी समेत रखी ये 6 मांगें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws Repeal) को वापस लेने की घोषणा किए जाने के बाद किसान आंदोलन (Kisan Andolan) का नेतृत्‍व कर रहे संयुक्‍त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) ने रविवार को उनके नाम एक संदेश जारी किया. इसके जरिये मोर्चे ने पीएम मोदी से अपनी तीन अन्‍य पुरानी मांगों सहित तीन अन्‍य मांगों को रखते हुए कहा कि केवल तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना ही इस आंदोलन की एकमात्र मांग नहीं थी.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

2- आंध्र प्रदेश: भारी बारिश से राज्य के सबसे बड़े बांध में आई दरारें, बढ़ा बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी की सूचना

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में मंदिर का शहर कहे जाने वाले तिरुपति (Tirupati) में लगातार 4 दिनों तक बारिश के बाद अब बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं. भारी बारिश (Heavy Rainfall) और बाढ़ (Flood) की वजह से शहर में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े जलाश्य (Dam) में दरार पड़ने का खतरा पैदा हो गया है. भारी बारिश के कारण हाईवे समेत कई मुख्य सड़कें खराब हो गई हैं जिसकी वजह से शहर का संपर्क कई गांवों से टूट गया है. फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी बारिश रुकी हुई है.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

3- IND vs NZ: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 में धो डाला, 3-0 से क्लीन स्वीप भी किया

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने बतौर कप्तान शानदार आगाज किया है. टीम इंडिया (Team India) ने तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 73 रन से हरा दिया. इस तरह से टीम ने सीरीज पर (India vs New Zealand T20 Series) 3-0 से कब्जा कर लिया है. मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 184 रन का विशाल स्कोर बनाया. रोहित ने शानदार 56 रन की पारी खेली. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 111 रन बनाकर पवेलियन लौट गई.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

4- राजस्थान: मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद अब निगाहें राजनीतिक नियुक्तियों पर, 15 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल (Ashok Gehlot Cabinet) का बहुप्रतीक्षित पुनर्गठन पूरा होने के बाद अब सबकी निगाहें राजनीतिक नियुक्तियों पर टिक गई हैं. रविवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं पाने वाले विधायकों को संसदीय सचिव व मुख्यमंत्री के सलाहकार जैसी राजनीतिक नियुक्तियों में समायोजित किया जाएगा और रात में छह विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

5- त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस नेता सायानी घोष गिरफ्तार, विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता

त्रिपुरा पुलिस (Tripura Police) ने सत्तारूढ़ बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस नेता सायानी घोष (Saayoni Ghosh) को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के बाद एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता ने घोष पर शनिवार रात को मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब (Chief Minister Biplab Kumar Deb) की एक नुक्कड़ सभा को बाधित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि घोष ने बैठक स्थल पर पहुंचकर खेला होबे के नारे लगाए.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

6- माफिया हाजी इकबाल की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क, वाहनों की कटान के लिए रहा है कुख्यात

मेरठ पुलिस (meerut police) ने माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ दी है. इस अभियान के तहत रविवार को कुख्यात कबाड़ माफिया (junk mafia) और गैंग लीडर हाजी इकबाल (haji iqbal) पर कार्रवाई हुई. पटेल नगर थाना देहली गेट का रहने वाले हाजी इकबाल की 2 अचल संपत्तियां जिनकी कीमत 10 करोड़ आंकी जा रही है, उन्हें कानूनी रूप से कुर्क कर लिया गया.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

7- गोविंदा के नाम पर फैलाई जा रही फेक न्यूज, हैरान एक्टर ने अपने फैंस के लिए जारी की चेतावनी

सेलेब्स के नाम पर ठगने के इसी खेल का नया खुलासा हुआ है. बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा (Govinda) के नाम पर ठगी करने की कोशिश की जा रही है. वह तो समय रहते एक्टर को पता चल गया और उन्होंने अपने फैंस को ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए चेतावनी जारी कर दी.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

8- साइबर सुरक्षा फर्म CyberX9 का दावा, सात महीने तक उजागर होती रही PNB के 18 करोड़ ग्राहकों की जानकारी

साइबर सुरक्षा सलाहकार स्टार्टअप कंपनी साइबरएक्स9 (CyberX9) ने रविवार को दावा किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी (PNB) के सर्वर में कथित तौर पर सेंध से करीब 18 करोड़ ग्राहकों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी लगभग सात महीनों तक उजागर होती रही. साइबरएक्स9 ने कहा कि पीएनबी में सुरक्षा खामी से यह साइबर हमला प्रशासनिक नियंत्रण के साथ उसकी संपूर्ण डिजिटल बैंकिंग प्रणाली तक हुआ है.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

9- Battlegrounds Mobile India खेलने वालों के लिए अच्छी खबर! गेम को मिला नया अपडेट, जानें क्या बदला

PUBG मोबाइल के भारतीय एडिशन बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया (Battlegrounds Mobile India) ने नया अपडेट जारी किया है. दक्षिण कोरियाई निर्माता क्राफ्टन द्वारा विकसित लोकप्रिय गेम के लिए संस्करण 1.7 अपडेट में एक नए लीग ऑफ लीजेंड्स-इंसपाइयर्ड मिरर आइलैंड मोड है. इस अपडेटेड वर्जन का लिवरपूल एफसी के साथ कोलेबोरेशन है जहां खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार मिलेगा. बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को द रिकॉल नाम का एक नया इवेंट भी मिल रहा है. इन सबके अलावा, रॉयल पास मन्थ 5 भी अपडेट के साथ शुरू हो गया है.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)

10- पाकिस्तान: न्यायपालिका और बार आमने-सामने, चीफ जस्टिस बोले- मुझे कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं

पाकिस्तान में न्यायपालिका और बार एसोसिएशन (Bar Association) के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है. मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद (Chief Justice Gulzar Ahmed) ने शनिवार को दबाव में काम करने के दावे को खारिज किया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका किसी भी सुरक्षा संस्थान के दबाव में नहीं है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अली अहमद कुर्द ने एक कार्यक्रम के दौरान न्यायपालिका पर जमकर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि ‘एक जनरल 22 करोड़ लोगों के देश पर हावी है.

(पूरी खबर यहां पढ़ें)