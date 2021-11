'ओमिक्रॉन' के खिलाफ भारत में युद्धस्तर पर तैयारी, राज्यों ने बढ़ाई स्क्रीनिंग-टेस्टिंग, PM मोदी ने की हाईलेवल मीटिंग

India preparation to deal with Coronavirus new variant Omicron: साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है. भारत में इस वेरिएंट को लेकर कई राज्यों में कोविड-19 नियमों को सख्त कर दिया गया है. वहीं नई दिल्ली में पीएम मोदी ने देश में कोरोना से जुड़े हालातों को लेकर एक हाईलेवल मीटिंग की है. जिसमें उन्होंने नागरिकों से मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है.