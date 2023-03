क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की आज बंद कमरे में होगी बैठक, हिंद-प्रशांत में चीन को साधने पर करेंगे मंथन

नई दिल्ली. भारत आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की दिल्ली में मेजबानी करेगा. इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग शामिल होंगी. इस बैठक में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये की पृष्ठभूमि में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हालात पर चर्चा की जा सकती है.

पिछले साल सितंबर माह में न्यूयॉर्क में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद ये देश अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के मसले के आलावा क्षेत्रीय मसलों पर भी चर्चा होगी.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पर रहेगा फोकस

विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर एक बयान में बताया कि क्वाड के विदेश मंत्रियों की अगली बैठक की मेजबानी भारत 3 मार्च को नई दिल्ली में करेगा. इसमें कहा गया है कि इस बैठक में मंत्रियों के लिए सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में उनकी पिछली बैठक में हुई बातचीत को जारी रखने का अवसर मिलेगा.

विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘वे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम पर और आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे जो एक खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के उनके दृष्टिकोण पर आधारित होगा.’ उसने कहा कि विदेश मंत्री अपने रचनात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने और क्षेत्र की समकालीन प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के उद्देश्य से की गई पहलों के कार्यान्वयन में क्वाड द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे.

इस बैठक के बाद चारों विदेश मंत्री क्वाड के मसलों पर रायसीना डायलॉग के मंच में भी एक साथ हिस्सा लेंगे. यहां अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्री सुबह 9:10 बजे The Quad Squad : Power and Purpose of the Polygon पर पैनल डिस्कशन में शरीक होंगे.