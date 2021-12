कोरोना महामारी के दौरान दुनिया में बेहतर देशों की सूची में भारत, रैंकिंग में सुधार: ब्लूमबर्ग रिपोर्ट

India upgrade its position in list of best places to be during-Corona Crisis: कोरोना महामारी के दौरान दुनिया के अच्छे और खराब देशों की सूची में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है. ब्लूमबर्ग की कोविड रिसीलियंस रैंकिंग (Covid Resilience Ranking)में इंडिया ने बड़ी छलांग लगाई है. इस रैंकिंग से इस बात का पता चलता है कि देश में सामाजिक और आर्थिक परेशानी के बीच कोरोना वायरस संक्रमण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है. इस लीग टेबल में विश्व की 53 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन कोरोना कंटेनमेंट जोन, इकोनॉमी और अन्य पहलुओं के आधार पर किया गया.