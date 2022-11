Indian Constitution Day 2022 Quotes: संविधान दिवस पर इन खास मैसेज के जरिए भेजें शुभकामनाएं

नई दिल्ली. हर भारतीय के लिए 26 नवंबर का दिन काफी अहम है. यही वो ऐतिहासिक दिन है, जब ऑफिशियल तौर पर देश के संविधान (Constitution of India) को अपनाया गया था. बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान (Samvidhan Diwas 2022) सभा ने विधिवत रूप से संविधान को स्वीकार किया था. इसके दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था. हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है. इसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है.

भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है. इसके कई हिस्से यूके, अमेरिका , जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं, इसलिए इसे ‘Bag of Borrowings’ भी कहा जाता है. भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, सरकार की भूमिका, पीएम, राष्ट्रपति, गवर्नर, और सीएम की शक्तियों का जिक्र किया गया है.

संविधान दिवस पर भेजें ये शुभकामनाएंडॉ. भीमराव आंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है. वे भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे. उनकी 125वीं जयंती पर साल 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी. आप इस संविधान दिवस पर इस हिंदी और अंग्रेजी विशेज, WhatsApp मैसेज, कोट्स और फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Freedom in mind, faith in words. Pride in our hearts and memories in our souls. Let’s salute the nation on Constitution Day 2022

The Constitution is the backbone of a country and we are lucky that ours is a strong one. Wishing you a very Happy Constitution Day 2022