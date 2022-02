अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने बढ़ाया हाथ, पाकिस्तान के रास्ते भेजा जाएगा 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं

India to send 50,000 MT of wheat to Afghanistan: महंगाई, गरीबी और खाद्य संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा. अनाज की इस खेप को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. भारत की इस मानवीय पहल से अफगानिस्तान के नागरिक बेहद खुश हैं. गेहूं की यह खेप पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचेगी.