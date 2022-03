Ukraine-Russia War: ICJ में भारतीय जज भंडारी ने भी किया रूस के खिलाफ वोट, जानिए इसके मायने

Dalveer Bhandari vote against Russia in ICJ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारत के जज दलवीर भंडारी ने रूस के खिलाफ वोट दिया जिसमें रूस को तत्काल यूक्रेन पर हमला रोकने का आदेश दिया गया था. भारत अन्य सभी मंचों पर रूस के खिलाफ कुछ भी करने से बचता रहा है लेकिन दलवीर भंडारी का यह कदम भारत के आधिकारिक रुख से अलग है. इसलिए विश्लेषक इसके मायने का आकलन करने में लगे हुए हैं. अंतरराष्ट्रीय अदालत ( International Court of Justice) ने रूस को तत्काल यूक्रेन पर हमला बंद करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह रूस के बलप्रयोग को लेकर काफी चिंतित है.