यूक्रेन में रूस के खिलाफ हथियार उठाने वाले भारतीय छात्र की अब ये है चाहत, पढ़ें पूरा मामला

Sainikhesh in Ukrainian paramilitary force willing to return India: यूक्रेन में रूस के खिलाफ हथियार उठाने वाला तमिलनाडु का भारतीय छात्र सैनिकेश अब अपना वतन वापस आना चाहता है. 21 साल का सैनिकेश खारकीव में एयरोस्पेस इंजीनिरिंग का छात्र है और फरवरी में वह यूक्रेन पैरामिलिट्री यूनिट में शामिल हो गया था. सैनिकेश के पिता ने दावा किया कि भारतीय अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिया है कि वे खारकीव में सैनिकेश का पता लगा लेंगे और उसके बाद उन्हें यहां भारत वापस ले लाया जाएगा. हालांकि पुलिस का बयान कुछ और है. फरवरी में सैनिकेशन जॉर्जियन नेशनल लीजिएन (Georgian National Legion) में शामिल हुआ था जो यूक्रेन का पैरामिलिट्री यूनिट है. सैनिकेश भारती सेना में शामिल होना चाहता था लेकिन दो बार उसे सेना की परीक्षा में रिजेक्ट किया जा चुका है.