IPS कला रामचंद्रन बनीं गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, IB में कर चुकी हैं काम

हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन (IPS Kala Ramchandran) को मंगलवार को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त (First Woman Police Commissioner, Gurugram) नियुक्त किया गया है. 1994 बैच की आईपीएस ऑफिसर कला राम चंद्रन ने के.के. राव का स्थान लिया है, जिन्हें गुरुग्राम के पास भोंडसी (Bhondsi) में पुलिस प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र (Centre for Police Training and Research) में स्थानांतरित किया गया है. पद संभालते ही कला रामचंद्रन ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि वे शहर में यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंगी.

ट्रैफिक व्यवस्था के लिए उपाय

हरियाणा सरकार ने बीते रविवार को प्रदेश के 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए थे. अभी तक परिवहन विभाग की प्रधान सचिव के तौर पर पदभार संभाल रही कला रामचंद्रन को गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है. उनका कहना है कि गुरुग्राम में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा. रोड पर लोगों जाम में नहीं फंसना पड़े, इसके लिए तमाम उपाय किए जाएंगे. सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का भी प्रयास किया जाएगा.

महिला अपराध और साइबर क्राइम पर विशेष ध्यान

कला रामचंद्रन ने बताया कि महिला अपराध और साइबर क्राइम को भी कम करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा. पदभार संभालने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की कानून-व्यवस्था की रिपोर्ट ली जाएगी. कला रामचंद्रन का आईपीएस में चयन तमिलनाडु कैडर में हुआ था. विवाह के बाद उन्हें हरियाणा कैडर मिला. वह रेवाड़ी, फतेहाबाद व पंचकूला की पुलिस अधीक्षक रह चुकी हैं.

इंटेलीजेंस ब्यूरो में कर चुकी हैं काम

आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहने के दौरान इंटेलीजेंस ब्यूरो में तैनात रह चुकी हैं. इसके साथ ही उत्तरी पूर्वी पुलिस एकेडमी मेघालय में तैनात रह चुकीं हैं. वहां से आने के बाद वह मुख्यालय महिला अपराध (सीएडब्ल्यू) के पद पर तैनात रहीं. इसके साथ प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्ट व एडीजी विजिलेंस के पद पर रह चुकी हैं.