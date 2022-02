क्या Co-WIN ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है आधार? जानिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा ?

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के सामने केंद्र सराकर ने साफ कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन के लिए ‘कोविन’ ऐप (CoWin App) पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार कार्ड (Aadhar Card) अनिवार्य नहीं है. स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health And Welfare) ने न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Judge D.Y. Chandrachud and Judge Suryakant) की एक पीठ के समक्ष कहा कि वैक्सीनेशन के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वोटर आईडी और राशन कार्ड सहित 9 पहचान पत्रों में से किसी एक का ही होना अनिवार्य है. गौरतबल है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.

केंद्र सरकार को भेजा गया था नोटिसन्यूज एजेंसी भाषा की खबर के अनुसार, सिद्धार्थ शंकर शर्मा ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर किया था कि कोविड-19 रोधी वैक्सीनेशन के लिए ‘कोविन’ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर जोर दिया जा रहा है. इस याचिका के संबंध में 1 अक्टूबर 2012 को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. इस नोटिस के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था.

रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य नहींयाचिका पर सुनावाई करते हुए पीठ ने कहा, ‘कोर्ट के आदेश के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि ‘कोविन’ पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और 9 पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.’ साथ ही हलफनामे में यह भी कहा गया है कि जिनके पास पहचान पत्र नहीं हो सकते हैं, जैसे जेल के कैदी, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रह रहे लोग आदि, उनके बारे में भी विशेष प्रावधान किया गया है.

कथित निजी टीकाकरण केंद्र के खिलाफ होगी कार्रवाई!सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने अदालत को बताया है कि बगैर पहचान-पत्र वाले तकरीबन 87 लाख लोगों को टीके लगाए गए हैं. याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से उसे टीका दिया गया. उसकी शिकायत का भी निपटारा हलफनामे में किया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें निजी टीकाकरण केंद्र के खिलाफ कार्रवाई करनी की बात कही गई है. याजिकाकर्ता के पास वैध पासपोर्ट पहचान पत्र होने के बावजूद कथित कथित निजी टीकाकरण केंद्र ने उसे वैक्सीन नहीं दिया था.