क्या देश में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली बात

Community transmission of Omicron: देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत हो चुकी है. इस मामले में अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा है लेकिन एक अध्ययन में इस बात के संकेत मिले हैं कि ओमिक्रॉन का अब देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है. इस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलियरी साइंसेज (Institute of Liver and Biliary Services) के अध्ययन में कहा गया है कि देश में ओमिक्रन वेरिएंट से जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनमें ज्यादातर का कोई ट्रेवल बैकग्राउंड नहीं है.