क्या डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन, वैक्सीन हो जाएंगी फेल? एक्सपर्ट ने दिए सारे जवाब

Is Omicron More Dangerous than Delta: अफ्रीका में मिले कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर भारत में भी एक्सपर्ट्स नजर रख रहे हैं. कोविड वैक्सीन के बूस्टर और अतिरिक्त डोज की भी तैयारी चल रही है. इस बीच देश के बड़े एक्सपर्ट चंद्रकांत लहरिया ने ओमिक्रॉन को लेकर कई चिंताओं के जवाब दिए हैं.