VIDEO: ISRO पर बढ़ा दुनिया का भरोसा, सिंगापुर की दो सैटेलाइट लॉन्च, लोअर ऑर्बिट में ऐसे किया स्थापित

श्रीहरिकोटा. सिंगापुर के दो उपग्रहों (ISRO Launched two satellites) को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पीएसएलवी सी55 रॉकेट ने शनिवार को यहां स्थित अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी. समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार यह रॉकेट समर्पित वाणिज्यिक मिशन के तहत न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (New Space India Ltd) के माध्यम से प्राथमिक उपग्रह के रूप में ‘टेलीओएस-2’ और सह-यात्री उपग्रह के रूप में ‘ल्यूमलाइट-4’ को लेकर रवाना हुआ और दोनों उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थपित कर दिया.

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के जरिए सिंगापुर के दो उपग्रहों का प्रक्षेपण करने के लिए शुक्रवार को यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 22.5 घंटे की उलटी गिनती शुरू हुई थी. मिशन के तहत चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर दूर स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 44.4 मीटर लंबा रॉकेट दोनों उपग्रहों को लेकर प्रथम लॉन्च पैड से रवाना हुआ और बाद में इसने दोनों उपग्रहों को इच्छित कक्षा में स्थापित कर दिया.

बता दें कि प्राथमिक उपग्रह TeLEOS-2 सिंगापुर सरकार और ST इंजीनियरिंग का प्रतिनिधित्व करने वाली रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी (DSTA) के बीच साझेदारी के तहत विकसित एक सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है. इसका उपयोग सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह छवि आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए किया जाएगा.

TeLEOS-2 में सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) पेलोड है. इसका उपयोग पूरे मौसम में दिन और रात कवरेज प्रदान करने के लिए किया जाएगा और यह सिंगापुर के लिए एक मीटर पूर्ण पोलरिमेट्रिक रिज़ॉल्यूशन पर इमेजिंग करने में सक्षम है.

(इनपुट एजेंसी से भी)