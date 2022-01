Jessica Meir First Woman to land on Moon: जेसिका मीर हो सकती हैं चांद पर जाने वाली पहली महिला, 2019 में रच चुकी हैं इतिहास

Jessica Meir First Woman to land on Moon: नासा की एस्ट्रोनॉट जेसिका मीर (Jessica Meir) चांद पर कदम रखने वाली पहली महिला (Jessica Meir, First Woman to land on Moon) हो सकती हैं. जेसिका मीर आर्टेमिस चंद्र अभियान (Artemis Lunar Mission) के तहत चांद पर जाएगी, इस अभियान के तहत पहली महिला के तौर पर जेसिका मीर को चांद पर कदम रखने का मौका मिल सकता है. जेसिका मीर यहूदी और स्वीडिश नागरिक हैं. जेसिका 12 दिसंबर 1972 के बाद ऐसा करने वाली पहली इंसान भी होंगी.

बता दें कि जेसिका की मां स्वीडिश थीं और उनके पिता इजरायली सेफार्डी थे. जेसिका के लिए अंतरिक्ष कोई अजूबा नहीं है, उन्होंने 2019 में पहले फीमेल स्पेसवॉक में भी हिस्सा लेकर इतिहास रचा था. जेसिका अपने यहूदी और इजरायली जड़ों से भी बेहद लगाव रखती हैं, यही वजह है कि वे अपने साथ अंतरिक्ष में इजरायली फ्लैग के साथ कई अन्य चीजें ले गई थीं.

जेसिका मीर से जुड़ी ये घोषणा नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत की गई है. इस प्रोग्राम के तहत कई सारे अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया जाएगा. आपको बता दें कि आर्टेमिस यूनान की एक देवी के नाम पर रखा गया है, जो अपोलो की जुड़वा बहन थीं, 1960 और 1970 के दशक में नासा ने अंतरिक्ष अभियान को अपोलो नाम दिया था.

बता दें कि बरसों से महिला एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष की यात्रा कर रही हैं, सोवियत संघ की कॉस्मोनॉट वैलेंतिना तेरेस्कोवा पहली महिला थीं, जो 1963 में अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थीं. हालांकि अब भी दुनिया भर में महिला एस्ट्रोनॉट्स की संख्या बेहद कम है.