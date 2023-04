नई दिल्‍ली. केन्द्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (Directorate of Enforcement /ED ) के रडार पर उदय शंकर नाम का सरकारी अधिकारी भी आ गया है, जो झारखंड स्थित मुख्यमंत्री दफ्तर (CM office of Jharkhand) में कार्यरत है. जांच एजेंसी ईडी के द्वारा उदय शंकर के खिलाफ रांची सहित कई अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन (Search Operation in jharkhand) को अंजाम दे रही है.

जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक ये मामला अवैध तौर पर जमीन की खरीद- बिक्री और सरकारी रकम को चूना लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) से जुड़ा हुआ मामला है. जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि ये आरोपी सरकारी अधिकारी उदय शंकर, अभिषेक श्रीवास्तव नाम के एक शख्स से भी जुड़ा हुआ था. अभिषेक श्रीवास्तव का झारखंड की राजनीतिक गलियारों में बेहद करीबी संबंध रहा है. वह जांच एजेंसी के रडार पर बहुत पहले से रहा है, लेकिन हाल फिलहाल जमीन से जुड़े मामले की तफ्तीश के दौरान एक बार फिर जांच एजेंसी के रडार पर आ चुका है. जल्द ही उससे भी जांच एजेंसी पूछताछ करने के लिए उसे नोटिस भेज सकती है.

उदय शंकर के मोबाइल फोन से मिली जानकारी

जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक उदय शंकर के लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन के दौरान कई ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. सर्च ऑपरेशन के दौरान आरोपी अधिकारी के मोबाइल फोन सहित उसके आवास से कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया है. उसी तफ्तीश के दौरान झारखंड के एक सांसद के शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज और कई लोगों को उसे आदान -प्रदान करने संबंधित जानकारी को भी प्राप्त किया गया है. इससे जुड़े जांच -पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. इसके साथ ही जांच के दौरान उदय शंकर के आवास से कई सीओ, डिप्टी रजिस्ट्रार के साथ हुए कई दस्तावेजों के लेनदेन और लाखों -करोड़ों के बारे में भी जानकारी मिली है.