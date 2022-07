जमीन से जुड़े रहें नौकरशाह, कोई नागरिक खाली हाथ न जाए: नए IASअधिकारियों को केंद्रीय मंत्री की नसीहत

Jitendra Singh calls Young IAS officer to use of Technology:केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने युवा आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि लोगों की आकांक्षाएं बढ़ गई है, ऐसे में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति नौकरशाह के पास आए तो वे खाली हाथ न जाएं. उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे तक पहुंचने वाले आम नागरिकों के प्रति उनका रवैया सरकारी सेवाओं के प्रति नागरिकों की संतुष्टि को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण कारक साबित होगा.











