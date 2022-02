श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला को घर से बाहर निकलने से रोका गया, जानें क्या है कारण

Farooq Abdullah stopped from leaving his house in Srinagar: पुलवामा हमले की बरसी पर 14 फरवरी को श्रीनगर में राज्य के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को उनके घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया. जिसे लेकर उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज कराया. पुलिस अधिकारियों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि पुलवामा हमले की बरसी के दिन वीआईपी आवाजाही की अनुमति न देने का निर्देश होता है.