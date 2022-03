पत्रकारिता से राजनीति में! मिलिए सुलोचना दास से, जो बनीं भुवनेश्वर की पहली महिला मेयर

भुवनेश्वर. बीजू जनता दल (बीजद) की उम्मीदवार सुलोचना दास भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) की पहली महिला मेयर बनी हैं. उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सुनीति मुंड को 60,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया. सुलोचना को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले. अपनी जीत के बाद सुलोचना ने मीडिया से कहा कि वह भुवनेश्वर के लोगों और बीजद अध्यक्ष मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धन्यवाद देना चाहती हैं. सुलोचना दास ने कहा कि ‘स्मार्ट और जीवंत भुवनेश्वर हमारी पहली प्राथमिकता है और हम उसके लिए काम करेंगे.’

इस महीने की शुरुआत में नवीन पटनायक ने बीएमसी चुनावों के लिए सुलोचना को बीजद के मेयर उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतारा था. उन्होंने उस समय कहा था कि वह एक ‘विनम्र परिवार’ से ताल्लुक रखती हैं और भुवनेश्वर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगी.

कौन हैं सुलोचना दास?

एक पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली सुलोचना दास ने पहला राजनीतिक कदम सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में शामिल होकर उठाया. बाद में वह बीजद में चली गईं और राज्य में लंबे समय से सत्ता में काबिज इस क्षेत्रीय पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी काम किया. 2019 में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार ने सुलोचना दास को राज्य में विकलांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities-PwD) का आयुक्त नियुक्त किया था.

बहरहाल बीजद ने पिछले हफ्ते हुए ओडिशा निकाय चुनाव में सभी विपक्षियों को हराते हुए क्लीन स्वीप किया. सत्तारूढ़ दल ने सभी तीन नगर निगमों- भुवनेश्वर नगर निगम, बेरहामपुर नगर निगम और कटक नगर निगम सहित 108 शहरी स्थानीय निकायों में से 76 में विजय हासिल की. बेरहामपुर नगर निगम और कटक नगर निगम में बीजद की संघमित्रा दली और सुबास सिंह विजयी हुए. जहां दलाई ने अपनी निकटतम भाजपा प्रतिद्वंद्वी सबिता सुअर को हराया, वहीं सिंह ने कांग्रेस के गिरिबाला बेहरा को हराया. इस भारी जीत के बाद सीएम नवीन पटनायक ने अपने राज्य के लोगों को उनके ‘भारी समर्थन’ के लिए धन्यवाद देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर अपनी पोस्ट में पटनायक ने लिखा है कि, ‘यह जीत बीजद ओडिशा के लिए के जनता प्यार और हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का प्रतिबिंब है.’