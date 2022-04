अमेरिका को सौंपे जा सकते हैं जूलियन असांजे, वहां होगी 175 साल की जेल

Extradition of Julian Assange to the US : जूलियन असांजे (Julian Assange) मूल रूप से ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं. वे अमेरिका में सरकारी गोपनीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने का आरोपों का सामना कर रहे हैं. ये दस्तावेज उन्होंने अपने पोर्टल ‘विकिलीक्स’ पर सार्वजनिक किए थे.