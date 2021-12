Karnataka: कर्नाटक विधानसभा ने हंगामे के बीच धर्मांतरण विरोधी विधेयक को दी मंजूरी

Protection of Right to Freedom of Religion Bill, 2021: विधेयक पर चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) के नेतृत्व वाली सरकार ने विपक्षी कांग्रेस को बैकफुट पर ले लिया. बोम्मई सरकार ने दावा किया कि सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कांग्रेस की ओर से इस कानून की ओर बढ़ने की शुरुआत हुई थी. सत्तारूढ़ खेमे ने सदन के समक्ष अपने दावे का समर्थन करने के लिए दस्तावेज भी रखे.