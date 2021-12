कर्नाटक HC ने पिता को बच्चे की कस्टडी देने से किया इनकार, 50 हजार मुआवजा देने का दिया आदेश

Karnataka HC Decision on Child custody to their parents: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी को लेकर दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए पति की दलील को अस्वीकार कर दिया और बच्चे की कस्टडी मां को दे दी, साथ ही कोर्ट ने बच्चे के पिता को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया है.दरअसल ये दोनों पति-पत्नी आपसी मतभेद के चलते अलग हो गए थे लेकिन बच्चे की परवरिश को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था.