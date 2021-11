कर्नाटक: प्रेम संबंध के शक में खंभे से बांधकर महिला-पुरुष को पीटा, पूर्व पति गिरफ्तार

Duo tied to pole and thrashed in Karnataka: मैसूर जिले में प्रेम संबंध शक में महिला और पुरुष को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया. महिला के पूर्व पति और देवर ने गांव के एक लड़के के साथ अफेयर की बात को लेकर दोनों को खंभे से बांधकर काफी देर तक पीटा. पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी पति को गिरफ्तार किया.