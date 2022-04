केजरीवाल का दावा- पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित मंत्रियों को रिश्वत देने पहुंचा माफिया, कांग्रेस बोली- नाम बताओ

Kejriwal claims Punjab's mafia tried to bribe CM and ministers : पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने केजरीवाल और राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) से उन माफियाओं का पर्दाफाश करने को कहा है जिन्होंने रिश्वत देने की पेशकश की. वड़िंग ने कहा कि यह गंभीर मसला है. मान और केजरीवाल दोनों का जवाब देना चाहिए. राजा वड़िंग ने पूछा है, ‘जब आप (Kejriwal and Mann) जानते हैं कि माफियाओं को कौन चला रहा है, तो आप उनका नाम क्यों नहीं बता रहे हैं.’