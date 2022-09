Bharat Jodo Yatra: भारत जोड़ो यात्रा फिर विवादों में, कांग्रेस के पोस्टर में दिखे वीर सावरकर! बीजेपी ने पूछा सवाल

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा (Bharat jodo yatra) पर हैं. 150 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा का आज 14वां दिन हैं. राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा आए दिन विवादों का सामना करती दिख रही हैं. भारत जोड़ो यात्रा केरल (Keral) की धरती में प्रवेश कर चुकी हैं. लेकिन इसी दौरान केरल में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ऐसी गलती हुई जिसकी पार्टी ने उम्मीद नहीं की थी. आपको बतादें कि कांग्रेस की इस यात्रा में देश के स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर लगाए गए थे. जिसमें सेनानियों के साथ विनायक दामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) की भी तस्वीर थी.

हालांकि कांग्रेस ने कभी भी सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि सावरकर ने अंग्रेजो से लड़ने के बजाय हमेशा उनसे माफी मांगी हैं. जिस वजह से स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर को महात्मा गांधी की तस्वीर से ढक दिया गया. जिस तस्वीर को बुधवार को कोच्चि में लगाया गया था. सैनानियों के पोस्टर में केवल वीर सावरकर के पोस्टर को ही हटाया गया.

केरल के निर्दलीय विधायक पीवी अनवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत चेंगमनाद में रखे गए स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर में सावरकर की तस्वीर भी है. कार्यकर्ताओं ने बाद में इसे महात्मा गांधी की एक तस्वीर के साथ कवर किया. फेसबुक पोस्ट में विधायक अनवर लिखते हैं, “जब यह बताया गया कि अलुवा में भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर पर वीडी सावरकर की तस्वीर थी, तो मुस्लिम लीग का कथन था कि पोस्टर कर्नाटक का है, जहां भाजपा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पोस्टर लगाया था. लेकिन पोस्टर केरल का है कर्नाटक का नहीं. कांग्रेस ने महात्मा गांधी की छवि के साथ सावरकर की छवि को कवर करके अपनी गलती को सुधारा.”

#WATCH | Kerala: Picture of VD Savarkar being covered by a picture of Mahatma Gandhi on the campaign poster of ‘Bharat Jodo Yatra’ that was put up in Kochi earlier today pic.twitter.com/krjnX1r0Uy

— ANI (@ANI) September 21, 2022

आपको बता दे वही इस मामले में भाजपा आ गई और भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर मजे लेते हुए एक ट्वीट कर लिखा कभी नहीं से देर भली. “वीर सावरकर की तस्वीरें एर्नाकुलम (हवाई अड्डे के पास) में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सुशोभित करती हैं. हालांकि देर से ही सही.” वहीं, शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, “राहुल जी, आप इतिहास को कितना भी आजमा लें और सच सामने आएगा कि सावरकर वीर थे! जो छुपाते हैं वे “कायर” हैं.”

आपको बतादें कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का सदैव विरोध करती हैं. खासकर राहुल गांधी ने आए दिन सावरकर के सैनानी होने पर हमले किए हैं. साथ ही दूसरी तरफ भाजपा विनायक सावरकर को महान मानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र इस विषय को लेकर अक्सर कांग्रेस पर निशाना साधते रहते हैं.