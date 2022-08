केरल के नेता ने दी सीख, कहा-क्लासरूम में लड़के-लड़कियों का एक साथ बैठना भारतीय संस्कृति के खिलाफ

girls and boys sitting together in classroom: केरल में एक बड़े हिन्दू समुदाय के नेता वेल्लापल्ली नतेसन ने कहा कि स्कूल-कॉलेज में लड़के और लड़कियों का एक साथ बैठना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि हम अमेरिका या इंग्लैंड में नहीं रह रहे हैं. नतेसन ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के या कॉलेजों में जो युवा छात्र-छात्राएं हैं उन्हें साथ नहीं बैठना चाहिए या एक दूसरे को गले नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वे अब भी पढ़ रहे हैं. नतेसन ने कहा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और परिपक्व हो जाते हैं, तो वे जो चाहें कर सकते हैं.











