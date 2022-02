दिहाड़ी मजदूरी करने वाले का तीसरा बच्चा भी बनेगा डॉक्टर, दीये की रोशनी में की पढ़ाई

औलाद की कामायबी को देखकर कर हर मां-बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं केरल के अटापडी पहाड़ियों के सारंगमाला के सुदूरवर्ती गांव मेट्टवाझी (Mettuvazi at Sarangmala) के रहने वाले रामचंद्रन उर्फ रमन और कमला (Ramchandran Alias Raman & His Wife Kamla). दिहाड़ी मजदूरी करने वाले रमचंद्रन अपने तीनों बच्चों पर गर्व करें भी क्यों न, आखिर उनके जिगर के टुकड़ों ने वो कर दिखाया है, जिसका वो सिर्फ सपना देखा करते थे. गर्व करने की वजह है, उनके तीनों बच्चे- इंद्रजीत, इंद्रजा और इंदुजा (Indrajit, Indraja & Induja) कोझीकोड के मालाबार मेडिकल कॉलेज एंड सेंटर (Malabar Medical College and Research Centre in Kozhikode) से एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं.

दीये की टिमटिमती लौ में की पढ़ाई

रामचंद्रन के बच्चों ने अपने पिता के ख्वाब को कभी टूटने नहीं दिया. घर के काम करने के साथ-साथ पूरी लगन से पढ़ाई की. इन्होंने कई परेशानियों का सामना किया. एक छोटे से घर में रौशनी के नाम पर दीये की टिमटिमाती लौ थी. इसी मंद रोशनी में इन्होंने अपनी पढ़ाई की. आज से 5 साल पहले तक तीनों बच्चों को पानी लाने के लिए भी घर से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ताकि घर में पानी पीने के ले मिल सके.

सरकारी स्कूल में की है पढ़ाई

घर में दो जून रोटी के लिए ठीक से पैसे की जुगाड़ भी न कर पाने वाले एक दिहाड़ी मजदूर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना तो बस एक कोरी कल्पना ही है. इंद्रजीत, इंद्रजा और इंदुजा ने 12वीं तक की पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूल से की है. रामचंद्रन के बड़े बेटे इंद्रजीत जहां, एमबीबीएस कोर्स के तीसरे साल में हैं, वहीं उनकी बड़ी बेटी द्रजा दूसरे वर्ष और छोटी बेटी इंदुजा ने बीते शुक्रवार को ही मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है.

छोटी बेटी बनना चाहती हैं आईएएस

रामचंद्रन की छोटी बेटी इंदुजा के ख्वाब बड़े हैं. वो सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई पूरी नहीं करना चाहती, बल्कि वह सिविल सेवा में जाना चाहती हैं. इंदुजा कहती हैं, ‘भैया और दीदी ने उसे मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए गाइड किया था. पहला उनका उद्देश्य एमबीबीएस पूरा करना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और सिविल सेवा में जाना है.’

केवल 5वीं पास हैं रामचंद्रन

रामचंद्रन के पिता भी मजदूर थे. वे सिर्फ पांचवी तक ही पढ़ाई कर सके, क्योंकि उनके पिता के पास कोई साधन नहीं था. और साथ ही उनके घर से स्कूल की दूरी 8 किलोमीटर थी. स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई सड़क भी नहीं थी. उन्हें जंगली जानवरों से भरे जंगलों से गुजरना पड़ता है और जब स्कूल पहुंच जाते, तो वहां कोई शिक्षक नहीं होता. 45 साल के रामचंद्रन का कहना है, ‘पांच साल पहले ही बिजली और पानी का कनेक्शन मिला था. मेरी पत्नी कमला और मैं दिहाड़ी मजदूरी करते थे, मगर हमने फैसला किया कि हम अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनने देंगे और उन्हें खूब पढ़ाएंगे. अब मेरे तीनों बच्चें एक ही कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं.