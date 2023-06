एस. सिंह/चंडीगढ़. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) के लिए धन जुटाने और सीमा पार से हथियारों की तस्करी के मामले में पंजाब और हरियाणा में 10 स्थानों पर रेड की है. आपको बताते हैं कि केटीएफ संगठन क्या है और इसका देश और विदेश में कहां वजूद है. साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक KTF पंजाब में विस्फोट और सशस्त्र हमले करने का प्रयास कर रहा है. इसके अतिरिक्त यह संगठन वीआईपी लोगों को निशाना बनाने और पंजाब में पाकिस्तान स्थित जिहादी तत्वों द्वारा हमलों की सुविधा देने का भी प्रयास कर रहा है.

उग्रवादी जगतार सिंह तारा ने किया था KTF का गठन

खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) का गठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के उग्रवादी जगतार सिंह तारा ने किया था. जगतार सिंह 31 अगस्त 1995 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री (सीएम) बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था. केटीएफ का गठन पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के संरक्षण में किया गया था. खालिस्तान टाइगर फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल,खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ऐसे संगठन हैं, जिनका उपयोग पाकिस्तानी ISI द्वारा पंजाब में हिंसा को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा रहा है.

ISI से KTF को मिलती है फंडिंग

KTF के कार्यकर्ता पाकिस्तान में मौजूद हैं. फ्रांस, कनाडा और स्पेन में इसके हमदर्द भी हैं. संगठन को आईएसआई से फंडिंग मिलती है. KCF पूर्व प्रमुख परमजीत पंजवड़ का पूर्व ड्राइवर रतनदीप सिंह रेशम सिंह भी KTF का सदस्य है. बेअंत सिंह की हत्या में शामिल जगतार सिंह तारा को सितंबर 1995 में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि वह और दो अन्य आरोपियों के साथ जनवरी 2004 में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल से भाग गया था. बेअंत सिंह हत्याकांड के सह-आरोपी परमजीत भ्यौरा और देवी सिंह भी उसके साथ फरार हो गए थे.

खालिस्तान टाइगर फोर्स कई बार रच चुका है खौफनाक साजिश

कथित तौर पर KTF के जर्मनी और थाईलैंड में इसके कुछ हमदर्द हैं. KTF का लश्कर ए तैयबा (LeT) जैसे जिहादी समूहों के साथ संबंध रहा है. 2014 में, KTF और LeT ने एक एयर ग्लाइडर का उपयोग करके चार LeT आतंकवादियों को पंजाब के पठानकोट में उतारने की साजिश रची थी. जगतार सिंह ने जर्मनी से ग्लाइडर मंगवाया था. हालांकि ग्लाइडर में तकनीकी गड़बड़ियां होने के कारण योजना असफल रही थी.