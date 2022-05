Know BJP: आज 14 देशों के दूतावास प्रमुखों को पार्टी से रूबरू कराएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा

Know BJP : Party president JP Nadda to meet 14 heads of missions: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा Know BJP कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार शाम 4 बजे 14 देशों के राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत करेंगे. इस पहल के जरिये पार्टी अपनी ऐतिहासिक यात्रा, विचारधारा, संरचना और गतिविधियों से दुनिया को रूबरू कराएगी. कार्यक्रम के दौरान जनसंघ और भाजपा की यात्रा को दर्शाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी.











Follow us on