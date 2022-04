पंजाब की नई-नवेली AAP सरकार के खिलाफ किसानों ने किया पहला आंदोलन, लेकिन…

First Farmer's agitation against the AAP Government in Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) किसानों को डिजिटल रूप से 'जे-फॉर्म' प्रदान करने की सरकार की पहल पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं. इससे आढ़तियों पर निर्भरता कम हो जाती है. इसलिए मुख्यमंत्री अनाज मंडियों तक खुद जाकर जायजा लेने वाले हैं. उनकी यात्रा का महत्व इसलिए है क्योंकि वर्षों के बाद कोई मुख्यमंत्री अनाज मंडियों में जा रहे हैं.