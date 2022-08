घर में बढ़ गए हैं कॉकरोच तो अपनाएं ये आसान टिप्स, जल्द मिलेगा छुटकारा

Easy Tips to get rid of Cockroaches : घरों में कॉकरोच का पाया जाना एक बेहद आम बात है. तमाम साफ-सफाई और तैयारियों के बावजूद भी अक्सर घर के किसी न किसी कोने में कॉकरोच नजर आ ही जाता है. बहुत से लोग किसी भी कीमत पर कॉकरोच से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता समझ नहीं आता है. लोग अलग-अलग तरीके अपनाते हैं और महंगे पेस्टीसाइड से लेकर अन्य दवाओं तक उपयोग करते हैं, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भी कॉकरोच घर में निकल ही आते हैं. इससे बचने का रास्ता क्या है, किस तरह से कॉकरोच को घर से बाहर किया जाए? आइए आज हम आपको बताते हैं कुछ आसान टिप्स जिनको फॉलो करके आप घर में कॉकरोच से जल्द ही छुटकारा पा सकते हैं.

कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये टिप्स :

लौंग :

आमतौर हर किचन में लौंग पाई जाती है. आप इसका उपयोग करके कॉकरोच को हमेशा के लिए घर से भगा सकते हैं. जिस जगह पर कॉकरोच नजर आते हैं वहां पर लौंग एक पोटली में बांधकर रख देनी है. इसको कई दिनों तक करते रहें. लौंग की सुगंध काफी तेज होती है जिससे कॉकरोच आपका घर छोड़कर चले जाएंगे.

केरोसिन :

अब तो घरों में केरोसिन का बेहद कम उपयोग किया जाता है लेकिन कॉकरोच को भगाने में यह कारगर साबित हो सकता है. घर के जिस भी कोने में कॉकरोच नजर आते हैं वहां पर केरोसिन को स्प्रे कर दें. केरोसिन स्प्रे में थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बच्चों को उस एरिया में बिल्कुल जाने ना दें.

तेजपत्ता :

खाने में उपयोग किया जाने वाला तेजपत्ता भी कॉकरोच को भगाने में कारगर साबित हो सकता है. तेज पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़े में तोड़कर घर के अलग-अलग कोनों में रख दें. तेजपत्ता की सुगंध इतनी ज्यादा होती है कि कॉकरोच अपने आप भाग जाएंगे .

दीवार की दरारें भर दें :

आमतौर पर घरों की दीवारों के जरिए कॉकरोच अंदर आ जाते हैं. इसलिए बेहद सावधानी से घरों की दीवारों को चेक करें और अगर कहीं दरार हो तो उसको तुरंतबंद कर दें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

