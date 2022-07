कोटाः कोचिंग टीचर्स पाते हैं IIT से पांच गुना ज्यादा पैकेज, 'शिकार' किए जा रहे नामी शिक्षक

What is the highest salary of Kota teachers? कोविड-19 के संक्रमण के चलते जब देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई, उस दौरान, भौतिकी के शिक्षक आकाश गांधी (बदला हुआ नाम) ने 2020 में बंसल क्लासेस से अनअकेडमी में जाने का फैसला लिया. उन्हें 1.3 करोड़ रुपये का पैकेज मिला.











