'हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी...', सदियों पहले दिखाई राह, मन की बात में बोले PM मोदी

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रविवार को साल 2023 के अपने पहले मन की बात (Mann ki Baat) प्रोग्राम को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 97वां संस्करण आज सुबह 11 बजे प्रसारित होगा. इससे पहले 25 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी ने मन की बात के 96वें एपिसोड में देश के लोगों को संबोधित किया था. साल 2022 के अपने आखिरी मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत 2022 में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया.

Mann ki Baat LIVE Updates:

– पीएम मोदी ने कहा कि गणतंत्र को मजबूत करने के हमारे प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए. हमारा ‘मन की बात’ ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सेनानियों की बुलंद आवाज है.

– जम्मू-कश्मीर से कुछ ऐसी तस्वीरें आईं जिन्होंने पूरे देश का मन मोह लिया. Social Media पर तो पूरी दुनिया के लोग इन तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं. आप भी इन तस्वीरों को देखकर कश्मीर की सैर जाने का जरूर सोच रहे होंगे. मैं चाहूंगा, आप खुद भी जाइए और अपने साथियों को भी ले जाइए. एक Social Media User ने लिखा है कि स्वर्ग इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या होगा? ये बात बिलकुल सही है. तभी तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है.

– Have you heard about Snow Cricket? कश्मीर के सय्यदाबाद में विंटर गेम्स आयोजित किये गए. जिसकी थीम थी स्नो क्रिकेट. कश्मीरी युवा बर्फ के बीच क्रिकेट को अद्भुत बना देते हैं. इसके जरिये कश्मीर में ऐसे युवा खिलाड़ियों की खोज होती है जो आगे जाकर टीम इंडिया के लिए खेलेंगे. यह खेलो इंडिया मूवमेंट का ही एक तरह से विस्तार है. मेरा आपको सुझाव होगा कि अगली बार जब आप कश्मीर की यात्रा plan करें तो इन तरह के आयोजनों को देखने के लिए भी समय निकालें. ये अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे. कश्मीर में, युवाओं में, खेलों को लेकर, बहुत उत्साह बढ़ रहा है. आने वाले समय में इनमें से कई युवा, देश के लिए मेडल जीतेंगे, तिरंगा लहरायेंगे.

– आज पूरी दुनिया में Climate-change और Biodiversity के संरक्षण की बहुत चर्चा होती है. इस दिशा में भारत के ठोस प्रयासों के बारे में हम लगातार बात करते रहे हैं. भारत ने अपने wetlands के लिए जो काम किया है. कुछ दिन बाद, 2 फरवरी को ही World Wetlands day है. हमारी धरती के अस्तित्व के लिए Wetlands बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन पर, कई सारे पक्षी, जीव-जंतु निर्भर करते हैं. Ramsar Sites में 20,000 या उससे अधिक water birds होने चाहिए. Wetlands भले ही किसी देश में हो, लेकिन उन्हें, अनेक मापदंडो को पूरा करना होता है, तब जाकर उन्हें Ramsar Sites घोषित किया जाता है.

– इस कार्यक्रम में पहले भी हमने ‘Waste to Wealth’ यानी ‘कचरे से कंचन’ के बारे में बातें की हैं, लेकिन आइए, आज, इसी से जुड़ी E-Waste की चर्चा करते हैं. आज के Latest Devices भविष्य के E-Waste भी होते हैं. जब भी कोई नई device खरीदता है या फिर अपनी पुरानी device को बदलता है, तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से Discard किया जाता है या नहीं. अगर E-Waste को ठीक से Dispose नहीं किया गया, तो यह, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है. लेकिन अगर सावधानीपूर्वक ऐसा किया जाता है, तो यह Recycle और Reuse की Circular Economy की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है. मानव इतिहास में जितने Commercial Plane बने हैं, उन सभी का वजन मिला दिया जाए, तो भी जितना E-Waste निकल रहा है, उसके बराबर, नहीं होगा. ये ऐसा है जैसे हर Second 800 Laptop फेंक दिए जा रहे हों. संयुक्त राष्ट्र की एक Report में बताया गया था कि हर साल 50 मिलियन टन E-Waste फेंका जा रहा है. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होता है? E-Waste का सदुपयोग करना, ‘कचरे को कंचन’ बनाने से कम नहीं है.

– मेरे प्यारे देशवासियो, जब आपसे कोई Tourist Hub गोवा की बात करता है, तो, आपके मन में क्या ख्याल आता है? बीच के लिए जाना जाने वाला गोवा आज किसी और वजह से भी चर्चा में हैं और उसका कारण है पणजी में हुआ पर्पल फेस्ट. मुझे पूरा विश्वास है कि Accessible India के हमारे Vision को साकार करने में इस प्रकार के अभियान बहुत ही कारगर साबित होंगे. Purple Fest को सफल बनाने के लिए, मैं इसमें हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं. इसके साथ ही उन Volunteers का भी अभिनन्दन करता हूं, जिन्होंने इसे Organise करने के लिए रात-दिन एक कर दिया.

– साथियों, आज Patent Filing में भारत की ranking 7वीं और trademarks में 5वीं है. सिर्फ patents की बात करें, तो पिछले पांच वर्षों में इसमें करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं. भारत में पिछले 11 वर्षों में पहली बार Domestic Patent Filing की संख्या Foreign Filing से अधिक देखी गई है. ये भारत के बढ़ते हुए वैज्ञानिक सामर्थ्य को भी दिखाता है. Global Innovation Index में भी भारत की ranking में जबरदस्त सुधार हुआ है और अब वो 40वें पर आ पहुंची है, जबकि 2015 में भारत Global Innovation Index में 80वें नंबर के भी पीछे था.

– भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश लोकतंत्र की जननी भी है. लोकतंत्र हमारी रगों में हैं, हमारी संस्कृति में है. सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है. स्वभाव से हम एक लोकतांत्रिक समाज हैं.

– साथियो, आज हिंदुस्तान के कोने-कोने में G-20 की summits लगातार चल रही है और मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में, जहां भी G-20 की summit हो रही है, millets से बने पौष्टिक, और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं. आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का ये प्रयास और दुनिया में बढ़ने वाली मिलेट्स (Millets) की डिमांड (demand) हमारे छोटे किसानों को कितनी ताकत देने वाली है. International Year of Millets की ऐसी शानदार शुरुआत के लिए और उसको लगातार आगे बढाने के लिए मैं ‘मन की बात’ के श्रोताओं को भी बधाई देता हूं.

– योग दिवस और हमारे विभिन्न तरह के मोटे अनाजों या Millets में काफी कुछ common है. इस बदलाव का बहुत बड़ा प्रभाव भी दिख रहा है. जिस तरह लोगों ने व्यापक स्तर पर सक्रिय भागीदारी करके योग और fitness को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है उसी तरह millets को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं. लोग अब millets को अपने खानपान का हिस्सा बना रहे हैं. प्राकृतिक खेती से जुड़े छत्तीसगढ़ के संदीप जी के एफपीओ से आज 12 राज्य के किसान जुड़े हैं.

– पीएम मोदी ने कहा कि एक किताब का नाम INDIA-THE MOTHER OF DEMOCRACY है. “लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है. सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है. स्वभाव से हम एक Democratic Society हैं. डॉ. अम्बेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी. उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था, जहां Motions, Resolutions, Quorum (कोरम), Voting और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे. तमिलनाडु में एक छोटा, लेकिन चर्चित गांव है-उत्तरमेरुर. यहां ग्यारह सौ-बारह सौ साल पहले का एक शिलालेख दुनिया भर को अचंभित करता है. यह शिलालेख एक Mini-Constitution की तरह है.

– हर किसी की संगीत की पसंद अलग-अलग हो सकती है, लेकिन संगीत हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है. साथियो, इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में कई ऐसे लोग शामिल हैं, जिन्होंने संगीत की दुनिया को समृद्ध किया है. कौन होगा जिसको संगीत पसंद ना हो. गुलाम मोहम्मद ज़ाज, मोआ सु-पोंग, री-सिंहबोर कुरका-लांग, मुनि-वेंकटप्पा और मंगल कांति राय ऐसे कितने ही नाम हैं जिनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है. इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में वो लोग हैं, जो, संतूर, बम्हुम, द्वितारा जैसे हमारे पारंपरिक वाद्ययंत्र की धुन बिखेरने में महारत रखते हैं. साथियो, पद्म पुरस्कार पाने वाले अनेक लोग, हमारे बीच के वो साथी हैं, जिन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया.

– कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्द झाडीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे को भी ये सम्मान मिला है. इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है, जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे. अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.

– कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्द झाडीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे को भी ये सम्मान मिला है. इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है, जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे. अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. इसी प्रकार नॉर्थ-ईस्ट में अपनी संस्कृति के संरक्षण में जुटे रामकुईवांगबे निउमे, बिक्रम बहादुर जमातिया और करमा वांगचु को भी सम्मानित किया गया है.

– इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा-खासा प्रतिनिधत्व रहा है. धानीराम टोटो, जानुम सिंह सोय और बी. रामकृष्ण रेड्डी जी के नाम से अब तो पूरा देश परिचित हो गया है. ऐसे ही टोटो, हो, कुइ, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महानुभावों को पद्म पुरस्कार मिले हैं. यह हम सभी के लिए गर्व की बात है. सिद्धी, जारवा और ओंगे जैसी आदि-जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है, जैसे- हीराबाई लोबी, रतन चंद्र कार और ईश्वर चंद्र वर्मा. जनजातीय समुदाय हमारी धरती, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं. देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है. उनके लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान, नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगा.

– पीएम मोदी ने कहा कि जनजातीय जीवन, शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती हैं. इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं.

– हर साल जनवरी का महीना काफी Eventful होता है. इस बार भी गणतन्त्र दिवस समारोह में अनेक पहलुओं की काफी प्रशंसा हो रही है. जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा-भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को People’s Padma को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएँ साझा की हैं.

– 2023 की यह पहली ‘मन की बात’ और उसके साथ-साथ इस कार्यक्रम का सत्तानवे-वां (97th Episode) एपिसोड भी है. आप सभी के साथ एक बार फिर बातचीत करके, मुझे बहुत खुशी हो रही है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि ‘वर्ष 2022 अद्भुत था, भारत ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए और ‘अमृत काल’ शुरू हुआ. भारत ने तेजी से प्रगति की और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया. भारत ने 220 करोड़ टीकों का अविश्वसनीय रिकॉर्ड हासिल किया और निर्यात में 400 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया.’ उन्होंने सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के बारे में भी बात की और आईएनएस विक्रांत के लॉन्च की सराहना की थी. उस समय अपने संबोधन में उन्होंने इस साल देश को जी20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मिलने का भी उल्लेख किया था.

पीएम मोदी ने कहा था कि इस साल भारत को जी20 समूह की अध्यक्षता की प्रतिष्ठित जिम्मेदारी भी मिली है. मैंने पिछली बार भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी. उन्होंने कहा था कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी आज की बड़ी चुनौतियों का समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर काम करके किया जा सकता है. उन्होंने कहा था कि भारत का जी20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई पर आधारित और निर्णायक होगा.