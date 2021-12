Parliament Live Updates: 12 सांसदों के निलंबन के विरोध में 120 सांसद दे सकते हैं धरना

नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 ( High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021), केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021) और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 (Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021) पेश किए जा सकते हैं.

वहीं राज्यसभा में चर्चा और पारित करने के लिए सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 (Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020) और सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 ( Surrogacy (Regulation) Bill, 2019) पेश किया जा सकता है. दूसरी ओऱ राज्य सभा के कम से कम 120 विपक्षी सांसद बुधवार को संसद परिसर में धरने में शामिल होंगे. ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही आज फिर बाधित होने के आसार हैं.

सदन की कार्यवाही के पहले ही दिन सस्पेंड कर दिए गए थे 12 सांसद

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 12 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने पर राज्यसभा में जारी गतिरोध दूसरे सप्ताह मंगलवार को भी बना रहा और सत्ता पक्ष एवं विपक्ष अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे. सरकार ने मंगलवार को उच्च सदन में कहा कि यदि निलंबित सदस्यों ने माफी नहीं मांगी तो उसे शोरगुल में विधेयक पारित कराने को मजबूर होना पड़ेगा वहीं विपक्ष ने माफी मांगने से साफ इंकार करते हुए कहा कि इन 12 सदस्यों का निलंबन सरकार को वापस लेना चाहिए.

दो बार के स्थगन के बाद उच्च सदन की बैठक जब अपराह्न तीन बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘‘हम सरकार की तरफ से कहना चाहते हैं कि हम शोरगुल में विधेयक पारित नहीं करना चाहते. मैं आपके (आसन) माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वे (निलंबित विपक्षी सदस्य) माफी मांगें.’’

उन्होंने कहा, ‘जो कुछ हुआ है, उसे पूरे देश ने देखा है. (एक विपक्षी सदस्य) टेबल पर नाचा है. मार्शल को मारने गया है… टीवी स्क्रीन निकाल कर फेंकने का प्रयास किया गया है. यह सब देश ने देखा है.’ जोशी ने कहा, ‘हम फिर आग्रह करना चाहते हैं कि हम शोरगुल में विधेयक पारित नहीं करना चाहते. किंतु आप (विपक्ष) हमें इसके लिए मजबूर मत करिए… इसलिए मैं फिर अनुरोध करता हूं कि उन्हें माफी मांगने दो.’